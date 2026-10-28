Союзники Вашингтона размышляют, дружить дальше с американцами или будет проще договориться с Ираном Дмитрий Родионов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Михаил Нейжмаков Иран направил странам Ближнего Востока ультиматум с требованием отказаться от поддержки США в случае возобновления боевых действий между Тегераном и Вашингтоном, заявил член комиссии парламента ИРИ по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки.