На Украине собрались переименовать Хабаровский край и отдать его японцам

Украине следует объявить российский Дальний Восток своими этническими землями. Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский военно-политический эксперт Андрей Андрейкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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