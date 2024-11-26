В ДНР задержали сторонников международной террористической организации

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и МВД России задержали в Донецке группу сторонников международной террористической организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии