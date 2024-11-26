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В ДНР задержали сторонников международной террористической организации

В ДНР задержали сторонников международной террористической организации

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и МВД России задержали в Донецке группу сторонников международной террористической организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по ДНР.

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