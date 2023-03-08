Соболенко и Фриц выиграли выставочный турнир микстов в Индиан-Уэллс

Арина Соболенко и Тэйлор Фриц победили на выставочном турнире смешанных пар в Индиан-Уэллс. В четвертьфинале они обыграли Белинду Бенчич и Стэна Вавринку, в полуфинале – Онс Жабер и Каспера Рууда, в финале – Игу Швентек и Хуберта Хуркача.