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Россия сорвет планы "Цезаря Еврозоны": летом Путин и Макрон сойдутся в спортивной схватке. Победитель будет только один С

Россия сорвет планы "Цезаря Еврозоны": летом Путин и Макрон сойдутся в спортивной схватке. Победитель будет только один С

© AP Photo / Vadim Ghirdaегодня 10K прочитали  Макрон надеется, что Олимпиада укрепит его имидж "Цезаря Еврозоны", пишет The Spectator.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А стоит вообще Росси ехать  в Париж на ОИ, где принимают участие больные спортсмены которым врачи для поддержания здоровья рекомендовали наркотические и запрещенные препараты, где будут выступать оно не пойми какого пола и прочая нечисть и извращенцы. Ну нам это надо? Мы что себя не уважаем или тоже готовы продаться силам дьявола? Участвовать в унижение России, которую лишили извращенцы, своего флага и гимна. Во время войны часть потерявшая знамя расформировывалась с вытекающими последствиями, а мы что за капитуляцию России? Да пусть этот шабаш извращенцев проходит без нас и это не наш праздник....
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