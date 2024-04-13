Россия сорвет планы "Цезаря Еврозоны": летом Путин и Макрон сойдутся в спортивной схватке. Победитель будет только один С

АНГЕЛ АНГЕЛ

А стоит вообще Росси ехать в Париж на ОИ, где принимают участие больные спортсмены которым врачи для поддержания здоровья рекомендовали наркотические и запрещенные препараты, где будут выступать оно не пойми какого пола и прочая нечисть и извращенцы. Ну нам это надо? Мы что себя не уважаем или тоже готовы продаться силам дьявола? Участвовать в унижение России, которую лишили извращенцы, своего флага и гимна. Во время войны часть потерявшая знамя расформировывалась с вытекающими последствиями, а мы что за капитуляцию России? Да пусть этот шабаш извращенцев проходит без нас и это не наш праздник....