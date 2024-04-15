СК опечатал операционные в клинике хирурга Хайдарова

СК г. Москвы Следственный комитет России приостановил предоставление ряда услуг в клинике звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique, после операции в которой скончался 36-летний мужчина, сообщили в пресс-службе столичного СК.
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