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EUROMORE

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Германия срочно должна исправить внешнеэкономическую политику

Германия срочно должна исправить внешнеэкономическую политику

На «EUROMORE» опубликована новая запись Александра Рара, немецкого политолога, историка, бывшего советника правительства ФРГ: В начале газового кризиса все умные эксперты указывали на то, что, возможно, не стоит заменять большую часть потерянных российских поставок СПГ из США, а скорее способствовать более широкой диверсификации, которая также включает производителей в Африке и на Ближнем Востоке и в дальнейшем не отказываться от российского газа.

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