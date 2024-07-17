SM предложило узнать пять песен 90-х всего по одной строчке

В 1990-е годы произошли значительные изменения и инновации в музыкальной индустрии. Этот период был отмечен разнообразием жанров, появлением новых музыкальных направлений и технологическим прогрессом, который повлиял на способы создания и распространения музыки.
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