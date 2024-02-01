Прощание с актёром из сериала «Ликвидация» Дриженко пройдёт 2 февраля

Прощание с погибшим народным артистом Украины Анатолием Дриженко состоится 2 февраля. «Прощание состоится 2 февраля в 10:30 (11:30 мск) на сцене Театра имени Василько», — говорится в сообщении театра в Facebook*.
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