Трамп: Если бы не мои усилия, Путин завоевал бы всю Украину Президент США продолжает высказываться по вопросу скорейшего урегулирования украинского конфликта.
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Трамп: Если бы не мои усилия, Путин завоевал бы всю Украину Президент США продолжает высказываться по вопросу скорейшего урегулирования украинского конфликта.
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