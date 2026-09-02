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В Бийске врачи спасли мужчину, пережившего две клинические смерти

В Бийске врачи спасли мужчину, пережившего две клинические смерти

Пациенту диагностировали острый инфаркт миокарда В Бийске по дороге в больницу мужчина пережил две клинические смерти и выжил, сообщает пресс-служба скорой помощи наукограда.

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