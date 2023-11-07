Глава МИД Турции пресёк попытку Блинкена обнять его в ответ на невежливый поступок

Журналисты обратили внимание на холодный приём госсекретаря США в турецкой столице.Турецкие СМИ назвали причину нежелания главы МИД Турции Хакана Фидана принять дружеские объятия госсекретаря США Энтони Блинкена.
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