Дипломат Жданова: РФ получила от ОБСЕ пять высокомерных отказов на выступления

Россия с зимы 2024 года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять высокомерных отказов на приглашение высокопоставленных докладчиков из РФ для изложения позиции Москвы на Форуме.
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