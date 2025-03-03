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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в угоне грузовика с продуктами питания

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску с заявлением об угоне транспортного средства обратился 52-летний местный житель.

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