Бывшую девушку Джоны Хилла принудительно госпитализировали после обвинений в мизогинии в адрес актёра

Бывшая девушка Джоны Хилла, сёрфингистка Сара Брэйди заявила, что её принудительно госпитализировали с ментальными проблемами и обращались с ней как с "уличной собакой".
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