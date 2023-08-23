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Бывшую девушку Джоны Хилла принудительно госпитализировали после обвинений в мизогинии в адрес актёра

Бывшую девушку Джоны Хилла принудительно госпитализировали после обвинений в мизогинии в адрес актёра

Бывшая девушка Джоны Хилла, сёрфингистка Сара Брэйди заявила, что её принудительно госпитализировали с ментальными проблемами и обращались с ней как с "уличной собакой".

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