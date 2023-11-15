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33 очка и 11 подборов от Карла-Энтони Таунса помогли «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт»

33 очка и 11 подборов от Карла-Энтони Таунса помогли «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт»

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс стал одним из главных героев матча внутрисезонного турнира против «Голден Стэйт» (104:101).

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