Деменция: как можно снизить риск и сохранить здоровье мозга Ольга ВайленкоЭксперты в области медицины утверждают, что половину случаев деменции можно предупредить, если начать заботиться о своем здоровье с молодости.
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