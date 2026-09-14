Из Москвы в Азию без водителей: РФ и Китай готовят маршрут для беспилотных грузовиков

Россия и Китай обсуждают создание трансграничного маршрута для беспилотных грузовых автомобилей. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин, отметив, что российская сторона рассчитывает реализовать такой проект совместно с китайскими партнерами.