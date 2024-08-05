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В офисе Нетаньяху заявили, что Израиль готов к любому развитию ситуации с Ираном

В офисе Нетаньяху заявили, что Израиль готов к любому развитию ситуации с Ираном

Израиль готов к любому развитию событий вокруг ситуации с Ираном, как в обороне, так и в нападении. Об этом заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, передает RTVI.

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