Лена Катина перенесла операцию после голодных обмороков

Елене Катиной было всего 14 лет, когда она стала частью музыкальной группы «Тату». У молодой певицы тогда был нормальный вес, но продюсер Иван Шаповалов настаивал, чтобы она похудела, поскольку полагал, что она слишком пухленькая.