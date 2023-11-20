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Лена Катина перенесла операцию после голодных обмороков

Лена Катина перенесла операцию после голодных обмороков

Елене Катиной было всего 14 лет, когда она стала частью музыкальной группы «Тату». У молодой певицы тогда был нормальный вес, но продюсер Иван Шаповалов настаивал, чтобы она похудела, поскольку полагал, что она слишком пухленькая.

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