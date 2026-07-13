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БИБИРЕВО наш дом

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Во дворах района обсудили обрезку деревьев, покос газона и выгул собак

Исполняющий обязанности главы управы Максим Никитин совместно с главой муниципального округа Надеждой Шкловской, представителями управы, ГБУ «Жилищник Бутырского района», молодежной палаты и активными жителями провел обход дворовых территорий.

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