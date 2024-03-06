Простое кипячение удаляет из воды до 90 % частиц микропластика

Китайские исследователи обнаружили, что простое кипячение жесткой воды приводит к удалению из нее от 80 % до 90 % мелких и крупных частиц микропластика, что происходит благодаря их осаждению на дне и стенках сосудов вместе с накипью.
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