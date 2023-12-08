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Русские офшоры ставят рекорды. Путин и Мишустин возвращают капиталы домой

Русские офшоры ставят рекорды. Путин и Мишустин возвращают капиталы домой

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ   Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Наши читатели знают, что мы очень внимательно следим за возвращением наших компаний из иностранных офшоров домой, и раз в несколько месяцев рассказываем, что происходит.

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