Социальные пенсии в России вырастут на 15 процентов: кого затронет индексация

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. С 1 апреля 2025 года в России пройдет индексация социальных пенсий. Как пояснил профессор НИУ ВШЭ, декан факультета права Вадим Виноградов, повышение коснется пенсионеров по старости, инвалидов, детей-сирот и тех, кто потерял кормильца.