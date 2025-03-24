Социальные пенсии в России вырастут на 15 процентов: кого затронет индексация

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. С 1 апреля 2025 года в России пройдет индексация социальных пенсий. Как пояснил профессор НИУ ВШЭ, декан факультета права Вадим Виноградов, повышение коснется пенсионеров по старости, инвалидов, детей-сирот и тех, кто потерял кормильца.
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