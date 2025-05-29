В Республике Сербской рассказали о заинтересованности в прямых авиарейсах в РФ

Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) заинтересована в запуске прямых авиарейсов в РФ в будущем, заявила в интервью «Известиям» председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.
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