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Один человек ранен в результате атаки ВСУ на грузовики в Харьковской области

Один человек ранен в результате атаки ВСУ на грузовики в Харьковской области

Один человек оказался ранен в результате атаки, осуществленной с применением беспилотников и артиллерии, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колонны грузовиков с углем на территории Харьковской области республики.

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