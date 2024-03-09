Один человек ранен в результате атаки ВСУ на грузовики в Харьковской области

Один человек оказался ранен в результате атаки, осуществленной с применением беспилотников и артиллерии, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колонны грузовиков с углем на территории Харьковской области республики.
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