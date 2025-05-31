Китай показал состояние прототипа многоразовой ракеты после испытаний

Прототип многоразовой ракеты YXZ-1 / © Space Epoch Специалисты опубликовали снимки неповрежденного состояния прототипа и отметили, что ракета успешно выполнила все запланированные этапы полета: зажигание двигателей и подъем, регулировку тяги, выключение двигателя, свободный спуск, повторное включение двигателя, замедление и зависание, а также мягкое приводнение.