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Китай показал состояние прототипа многоразовой ракеты после испытаний

Китай показал состояние прототипа многоразовой ракеты после испытаний

Прототип многоразовой ракеты YXZ-1 / © Space Epoch Специалисты опубликовали снимки неповрежденного состояния прототипа и отметили, что ракета успешно выполнила все запланированные этапы полета: зажигание двигателей и подъем, регулировку тяги, выключение двигателя, свободный спуск, повторное включение двигателя, замедление и зависание, а также мягкое приводнение.

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