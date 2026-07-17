Владимирский экскаваторщик обнаружил стоянку кроманьонцев в 1955 году

Стоянка кроманьонцев на Сунгири была открыта в 1955 году благодаря внимательности экскаваторщика Александра Начарова, который обнаружил крупные кости на глубине около трех метров и сообщил о находке в музей.
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