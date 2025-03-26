Анна Заворотнюк показала большой живот накануне родов в Дубае

Дочь умершей Анастасии Заворотнюк показала поклонникам большой живот перед родами Звездная блогер показала в интернете несколько стильных нарядов и сообщила, что сейчас находится на девятом месяце беременности.
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