В Омске обрушилось аварийное деревянное здание на улице Звездова. Под завалами оказался мужчина - он погиб.
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В Омске обрушилось аварийное деревянное здание на улице Звездова. Под завалами оказался мужчина - он погиб.