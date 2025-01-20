Пермский край попал в топ регионов с самым здоровым питанием

Пермский край попал в десятку регионов России с наиболее сбалансированным питанием. Пермяки потребляют меньше насыщенных и животных жиров по сравнению с другими регионами, а мясо потребляется в умеренных количествах.
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