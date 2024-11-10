По словам вице-премьера Виталия Савельева, которые он привел в ходе марафона «Знание. Первые», сверхзвуковой пассажирский самолет в ближайшей перспективе вполне может стать реальностью для российского авиастроения.
В России задумались о восстановлении сверхзвукового лайнера Ту-144
Комментарии
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Астон Мартин
задумались , может будет , а может и нет ...все это варенье на завтра ...нужно делать или не делать а не задумываться ...
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16 час.
Александр Макеев
А зачем супер скорость? Чем плохо 9 часов поспать в самолёте? Сел в самолёт в Москве, заснул, а проснулся бодреньким на Камчатке! А ещё лучше сесть в поезд и несколько суток ехать по огромной территории нашей великой страны, изучая за окном красоты природы, агрономии и урбанистики! 👍
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16 час.
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