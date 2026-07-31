Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Спасти Зеленского»: Обвинения Туска в адрес России вызвали волну недовольства в Евросоюзе

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением, в котором предположил, что неопознанный объект в воздушном пространстве республики якобы может иметь российское происхождение, тем самым стараясь защитить главу киевского режима Владимира Зеленского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии