Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением, в котором предположил, что неопознанный объект в воздушном пространстве республики якобы может иметь российское происхождение, тем самым стараясь защитить главу киевского режима Владимира Зеленского.
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