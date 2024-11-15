Пленный: солдаты ВСУ сдались, услышав об успешном наступлении войск России

Военные России захватили сразу пять украинских позиций.Пленный солдат ВСУ Александр Раполюк рассказал о том, что украинские войска, которые оказались на территории Курской области, решили сложить оружие после того, как войска России заняли пять украинских позиций практически без потерь.
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