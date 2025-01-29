Из-за потепления в Санкт-Петербурге дорожники перешли на «весенний режим» уборки улиц

На улицах Северной столицы уже можно увидеть «пылесосы» Из-за аномального потепления в Санкт-Петербурге дорожные предприятия перешли на «весенний режим» уборки улиц, применяя для этого специализированную технику, которая предназначена для теплого сезона.
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