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Лига Европы. ФКСБ примет «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад» против ПАОК Оздоева и Чалова, «Рома» встретится с «Айнтрахтом»

ФКСБ принимает «Манчестер Юнайтед», ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева сыграет в гостях против «Реал Сосьедад», «Тоттенхэм» встретится с «Эльфсборгом», «Рома» противостоит «Айнтрахту».

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