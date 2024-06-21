Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Украинские дети уже верят в то, что Гитлер был освободителем и готовятся воевать с Россией: Вот, что происходит в Киеве

Украинские дети уже верят в то, что Гитлер был освободителем и готовятся воевать с Россией: Вот, что происходит в Киеве

Дети в Киеве уже верят, что Гитлер был освободителем, а не нацистом-захватчиком   В канун 22 июня, скорбной даты в нашей когда–то общей с Украиной истории, в городах незалежной сносят монументы советским воинам, уродуют мемориальные доски погибшим в самой чудовищной войне 20 века.

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