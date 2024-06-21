Украинские дети уже верят в то, что Гитлер был освободителем и готовятся воевать с Россией: Вот, что происходит в Киеве

Дети в Киеве уже верят, что Гитлер был освободителем, а не нацистом-захватчиком В канун 22 июня, скорбной даты в нашей когда–то общей с Украиной истории, в городах незалежной сносят монументы советским воинам, уродуют мемориальные доски погибшим в самой чудовищной войне 20 века.