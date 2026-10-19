Каждый раз, когда рука тянется к вазе с фруктами после ужина, в голове возникает один и тот же спор: а не навредит ли это? Особенно если речь идет о яблоке — таком простом, привычном и одновременно окруженном множеством мифов продукте.
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