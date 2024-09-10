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Путин заявил о наращивании военного присутствия США на границе с Россией

Путин заявил о наращивании военного присутствия США на границе с Россией

США наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, заявил Владимир Путин.Президент России Владимир Путин заявил, что США активно наращивают военное присутствие в регионах, которые граничат с Россией.

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