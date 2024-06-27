Поезд-дублер из Воркуты приехал за пассажирами 4 вагонов сошедшего поезда в Коми

С ним проследуют волонтеры для помощи в пересадке людей Поезд-дублер из Воркуты прибыл на станцию Инта в Коми, в него сядут пассажиры четырех вагонов сошедшего с рельсов поезда «Воркута-Новороссийск», рассказал губернатор Владимир Уйба в своем официальном телеграм-канале.
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