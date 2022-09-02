В ДНР назвали западные страны соучастниками обстрелов Донецка

Спикер парламента ДНР Бидевка назвал Запад соучастником обстрелов Донецка Спикер парламента Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидевка назвал западные Спикер парламента ДНР Бидевка назвал Запад соучастником обстрелов Донецка Спикер парламента Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидевка назвал западные страны соучастниками обстрелов Донецка в связи с отсутствием какой-либо реакции и правовой оценки их структур на целый ряд подобных инцидентов, сообщает РИА Новости.