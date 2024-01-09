Россиянам напомнили о том, что такое Святки

«Гражданские» праздники позади, но у православных людей они продолжаются. Так, 12 дней после Рождества Христова именуются Святками, то есть святыми днями, названными так потому, что они освящены великими событиями Рождества Христова и Богоявления.
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