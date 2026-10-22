The representative of the Labour Party, Faduma Mohamed, became the first woman of Somali origin wearing a hijab to take up the post of mayor of the London borough of Ealing.
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