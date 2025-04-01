В немецкой Ассоциации окон и фасадов VFF освежили информацию, как ускорить и упростить монтажи оконных конструкций

﻿﻿Фото: Финстрал. Замена окон методом выдвижной установки Многие домовладельцы обеспокоены сложностью замены окон (особенно в больших количествах) и поэтому откладывают ремонт, что влияет на объем заказов у ​​компаний, занимающихся установкой окон.