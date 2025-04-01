В немецкой Ассоциации окон и фасадов VFF освежили информацию, как ускорить и упростить монтажи оконных конструкций

Фото: Финстрал. Замена окон методом выдвижной установки Многие домовладельцы обеспокоены сложностью замены окон (особенно в больших количествах) и поэтому откладывают ремонт, что влияет на объем заказов у компаний, занимающихся установкой окон.
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