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Холанд первым забил 20 голов в топ-5 лиг Европы. У него дубль «Лидсу» после двух ассистов Грилиша

Холанд первым забил 20 голов в топ-5 лиг Европы. У него дубль «Лидсу» после двух ассистов Грилиша

Нападающий Эрлинг Холанд отметился дублем в матче «Манчестер Сити» с «Лидсом». Норвежец поразил ворота соперника на 51-й и 64-й минутах матча 17-го тура АПЛ.

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