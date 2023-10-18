Почему появляются задиры в цилиндрах современных двигателей: автоэксперт предостерег водителей

Известный автоэксперт Алексей Ревин опубликовал любопытную статью, посвященную вопросу: почему современные двигатели не могут пробежать такие колоссальные расстояния, как их предшественники? Действительно, еще совсем недавно миллионный пробег для мотора не казался чем-то фантастическим.
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