Почему появляются задиры в цилиндрах современных двигателей: автоэксперт предостерег водителей

Известный автоэксперт Алексей Ревин опубликовал любопытную статью, посвященную вопросу: почему современные двигатели не могут пробежать такие колоссальные расстояния, как их предшественники? Действительно, еще совсем недавно миллионный пробег для мотора не казался чем-то фантастическим.