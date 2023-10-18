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  • саша дмитренко
    так  не  нужно  тогда  вопить  о  попрании  христианства))))))Набиуллину обвини...
  • cto talykova
    Каждому нужно рассказать, что это музей,а не храм? Да ещё в Татарстане. Хорошо вы о нём слышали, а вот я живя в центр...Набиуллину обвини...
  • саша дмитренко
    на  музеях  не  ставят  крестов!!!Набиуллину обвини...

Почему появляются задиры в цилиндрах современных двигателей: автоэксперт предостерег водителей

Почему появляются задиры в цилиндрах современных двигателей: автоэксперт предостерег водителей

Известный автоэксперт Алексей Ревин опубликовал любопытную статью, посвященную вопросу: почему современные двигатели не могут пробежать такие колоссальные расстояния, как их предшественники? Действительно, еще совсем недавно миллионный пробег для мотора не казался чем-то фантастическим.

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