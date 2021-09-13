Золотые дети КПРФ: Откуда в семье депутата-коммуниста активы на полмиллиарда

Политика как она естьПолитикаЗолотые дети КПРФ: Откуда в семье депутата-коммуниста активы на полмиллиарда Депутат Госдумы Леонид Калашников никогда не занимался бизнесом, но у него есть дорогие особняки и квартиры.Вернуться к статье9420НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СВЧет про ЕдРотов ни одной статьи перед выборами.. Зато КПРФ уже всех перебрали ... Ну и этот егорка пережогин тоже решил попиариться , да еще деньжат подзаработать , ибо товар то - горячий пирожок - ровно перед самыми выборами.Оzzи О ОВидимо дела у ЕР совсем плохи , если коммунисты их подпираютАлексей СафроновВ чём вы нашли "пиар" в статье, если идёт обычная констатация фактов?USUri StrukowФактов?Геннадий РостовскийНичего нового. Вот так же провластные СМИ, прикормленные журналюги и платные тролли поливали грязью Грудинина перед президентскими выборами.Геннадий РостовскийUri Strukow 13 сентября, 16:57 Автор при указания такого мощного факта, как пять с половиной лямов за год, не написал что это зарплата депутата ГД.Миша КицисА сколько губернаторов, членов партии ЕР уже сидят. Т.е. признаны судом виновными. (Никто не может признан виновным, а также подвергнут наказанию не иначе как по решению суда ив соответствии с законом.) Например, бывший губернатор Сахалинской области, бывший региональный руководитель партии ЕР Хорошавин.Алена Инкогниточерез 2 недели скажут что ошиблись но выборы уже пройдут.USUri StrukowЧерез две недели ЕРботы получат отработанные бабки и уйдут в загул. До следующей темы. Многих мы в миртесен не увидим. Ну а для ЕР это могут быть последние выборы. Их время истекает. Осталось поделить Россию и всех перевести из собственников в арендаторов. Через коммуналку, налоги и штрафы. Потом из них сделают крайних и публично изобличат. Мясо, конечно.Алексей СафроновИменно, независимо от партии - "Вор должен сидеть в тюрьме!Геннадий РостовскийРейтинг политических партий ВЦИОМ привёл цифры по стране. Исследование проводилось 6–9 сентября методом телефонных интервью в 128 населенных пунктах 80 субъектов на базе двухосновной случайной выборки стационарных (квота – 40%) и мобильных номеров (квота - 60%). Количество респондентов - 1500. Погрешность для такого рода выборок – не превышает 3,5%. Исследование показало дальнейший рост рейтинга КПРФ и стагнацию рейтинга "Единой России" на низком уровне. За пять месяцев рейтинг единороссов упал с 32% до 23%. Рейтинг КПРФ вырос с 11% в апреле до 20% в сентябре. За ЛДПР в сентябре готовы проголосовать 7%, за справедливороссов — 5%, "Яблоко" 4%, "Коммунисты России" — 1%, "Новые люди" — 5%, Партия пенсионеров (РППСС) —, Зеленая партия — 0%, "Другие партии" 6%. Источник: https://wciom.ru/ratings/reiting-politicheskikh-partiiАлександр ЛисовскийВначале была одна лживая статья одного холуя единоросов про КПРФ .... ПОТОМ ПОНЕСЛОСЬ.Александр ЛисовскийИ нигде не пишут , кто всё же украл ЗОЛОТОЙ ЁРШИК из путинского дворца . Нашли или нет этого негодяя , обокравшего самого " Папу . "Игорь ТкаченкоА есть этим фактам иные подтверждения? Давай я про тебя придумаю «факты» - заебешься оправдываться)))GGarryесли ГРУДКА такой честный коммунист , то почему ОН ОДИН в совхозе ЗОЗЯИН и по совместительству МИЛЛИАРДЕР, А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НАЕМНЫЕ ЛОХИ НА ЗАРПЛАТЕ?????USUri StrukowНе стал бы так категорично. Мы знаем только то, что нам говорят. Реально, почти ничего. Я не сторонник Грудинина. А, вообще, сегодня не сторонник ничего. Едирастов слишком хорошо знаю- если едираст, то даже не пытайтесь говорить про заслуги. Казнокрады и быдло. ЛДПР и КПРФ- просто статисты с 2004го года. Все антинародные законы своим большинством проталкивает ЕР. Справедливороссы вообще ничего не решают. Желательно, чтобы в дурке хоть какое-то обсуждение было. Про услышать народ молчу. И законы для будущего страны тоже молчу. А статейка тухлятина.Алена Инкогнитооследними они увы не будутUSUri StrukowНе от нас зависит. Их создавали для закрепления преступной приватизации- уничтожения крупнейшей экономики. Они свое уже почти сделали. Больше от них ничего не надо, зато надо будет крайних выставить.Алена ИнкогнитоДа, сейчас многие функционеры едра идя на выборы не афишируют что они едрастики.Оzzи О ОЧитать конечно интересно , но доказательства какие то не особо доверительныеДмитрий ДемочкинЧума на оба эти дома!Ринат БесфамильныйПотерпите господа еще недельку и ВСЕ ...выборы пройдут и эта писанина я думаю закончитьсяНочной кошмарЭто вряд ли...Алексей СафроновУверен, если б в названии КПРФ не содержалось слова "коммунистическая", не было причин обсуждать "родословную" этого крикливого и нагловатого πздобола. Более того, любому мало-мальски вменяемому человеку и без этой обличающей статьи понятно, что в Госдуме, как и в других государственных структурах нет безсеребреников и уж тем более идиотов.Лада МираКогда начинают перечислять недвижимость и стоимость,надо и сообщать в каком году приобреталось и сколько стоило жилье ,участки на то время. У меня семья друзей с маленькими детьми уехала на заработки в Москву в 1999году. Они даже первое время по дешевки снимали жилье под москвой ,похоже что старую 2-х эт. дачу. Шли разговоры о том ,кто и где из знакомых по дешевки купил жилье в таких местах. А те места давно уже стали Москвой и земля что была бросовой -золотой. На Рублевке ,считай что в давние годы все были "миллионерами " )))USUri StrukowНесколько лет назад по ящику рассказывали про скандальный случай. Мужик за садовый учасок в 6ть соток получил налог в шестьсот тысяч. Дело в том, что участок на Рублевском шоссе. И кадастровые умники оценили его исходя из этого. Мужик подал в суд. Чем закончилось не знаю.Геннадий ИсаковЯсно, едросы обеспокоились ростом рейтинга КПРФ. Что делать? Лить помои на КПРФ. Навального посадили за правдивый показ дворца Путина, это они так себя защищают и рты затыкают, а на других из всех шлангов можно лить помои. Можно и вранья добавить. Трудятся специалисты по пиару и антипиару.Алексей СафроновВсё правильно Геннадий, КПРФ и навальнисты так в своих идеях и делах обгадились, что теперь всем ясно - им ни в какое сравнение с Единой РОССИЕЙ.Ночной кошмарUSUri StrukowМне интереснее почитать про работягу-едираста депутата ГД, живущего в хрущевке с 3мя детьми на известную зарплату 17т.р. и ждущего переселения по реновации.Лада МираНу это из области фантастикиГеннадий РостовскийНе по теме, но о фантастике. Книга есть в интернете. Можно бесплатно скачать. Называется А.П. Сидоренко. Последний шанс. Всем рекомендую к прочтению. Хотя она формально из так называемого жанра «попаданцев». Однако резко отличается в лучшую сторону. Политика, история, экономика, религия, философия, национальный вопрос (в том числе еврейский) — всё в ней есть. И раскрывается глубоко и всесторонне. Удивляет компетентность и эрудиция автора. Думаю. что «А.П. Сидоренко» по отношению к книге «Последний шанс» — лишь псевдоним прикрытия. Другие произведения Сидоренко плохи и беспомощны. Не исключаю, что права на владение ему передал какой-то умник из высоких сфер. Какой-нибудь Владислав Юрьевич Сурков (который пописывает, даже роман под другим псевдонимом публиковал) или другой чел.Алена Инкогнитоне фантастики- сказокАлексей СафроновВы правы, ведь так "фантазировать" могут лишь криворукие, а скорее всего лодыри!Ночной кошмарА мне интереснее узнать, каким образом семья коммуниста Калашникова так разбогатела... И почему у его жены ИНН нет.ВГВладимир ГорякинОт коммунистов одно название осталось. А эти нахапались золотого запаса и жируют теперь. Все комсомольские и партийные шишки нахапали денег и перекрасились в банкиров и депутатов и поставить их на место можно только если народ сделает второй 17 год.кормчийГолосуйте за комуняк ,эх как потом запануем !!!ВДВячеслав ДолининВ 1961 Хрущёв обещал построить коммунизм, но не смог. Коммунист Калашников свой персональный коммунизм построил.Геннадий РостовскийГеннадий РостовскийБезобидная картинка удалена модератором. Из серии: цензура на марше.ВГВладимир Горякинтак они все коммуняки только перекрасились и создали свои новые партии и свои новые кормушкиГеннадий РостовскийДа-да, вы совершенно правы! Вот небольшой списочек прилагаю -Геннадий РостовскийСписок удалён модератором. Он начинается с Путина, Медведева, Матвиенко и др.USUri StrukowАвтор при указания такого мощного факта, как пять с половиной лямов за год, не написал что это зарплата депутата ГД.Ночной кошмарЭто и дураку понятно.Геннадий РостовскийПредпринимательская деятельность Леонида Калашникова В 1990-е годы, когда многие поспешили оставить ВАЗ в поисках лучшей жизни, Леонид Калашников остался на заводе. Он организовал вместе с другом производственно-коммерческое предприятие — «Инком Авто». В биографии Леонида Калашникова на сайте КПРФ говорится об этом периоде его карьеры: «когда на российский рынок хлынул поток дешевых подержанных иномарок, твердо отстаивал позиции отечественного автопрома. Благодаря работе таких менеджеров, как Калашников, АвтоВАЗ не разделил печальную судьбу многих российских автозаводов, а остался на плаву и сохранил сотни тысяч рабочих мест». Инициативные молодые люди, кроме основной деятельности, реализовали очень интересные проекты — был создан Центр кино для детей и юношества. В этом им активно помогал известный режиссер Ролан Быков. Они построили новый детский кинотеатр, издавали хорошие книги, приглашали популярных артистов. В середине 90-х годов Калашникова пригласили поработать в энергетической сфере. Леониду Ивановичу был интересен новый вид деятельности, и он согласился. Десять лет Леонид Калашников занимал одну из руководящих должностей в корпорации «Единый электроэнергетический комплекс» — некоммерческом партнерстве энергопроизводителей и сбытовых компаний. «Последовательно и жестко выступал против так называемой „реформы энергетики“ Чубайса — курса на дробление и распродажу по частям единой энергетической системы России», говорится в его биографии в Википедии.Майер АрмановВидно здорово напуганы раз решили даже Л. Калашникова, постоянного гостя всех полит-шоу ТВ, так подставить своими гнустными разоблачениями. Но насколько известно он пришел в КПРФ не бедным человеком, являлся одним из руководителей Тольяттинского Автоваза. И потом, в какое время мы живем? Если человек честно создал и заработал свое благосостояние, то какие к нему претензии? Другое дело, корупционеры- чиновники от власти, имеющие целые состояния и не могущие обьяснить их происхождение. Всей этой чернухой против КПРФ, мнение простых граждан Рф не изменить, т.к. только эта партия способна восстановить справедливость в России.Ночной кошмарМожно подумать, что в кремле все трусливые сидят... Ты бы посмотрел сколько депутатов от КПРФ в нынешней думе сидит... И кого там бояться? А на политшоу умных не приглашают. Там клоуны нужны.Александр ЛисовскийЯ тут как то прочитал , что жители Рублёвки , в основном все из ЕР, в зимнее время скидываются на то , что бы дорогу к ним в посёлок посыпали не только солью , но и поливали текилой . Не знаю верить или нет. Тоже такой же "писатель " уверял.Геннадий РостовскийВот кто может мне объяснить, почему уже месяца два в темах МТ приходится удалять свой второй одинаковый комментарий? Пример не удаления - выше у Майера Арманова. Что за напасть такая появилась?Дмитрий ГуринСмотришь рекламу партий, читаешь их проспекты и т.д. Сразу вспоминаешь книгу Лукьяненко "Дозоры", не помню точно какую, но там Эдгар говорит: "Сила ночи, сила дня, одинаково фигня." По мне так в точку. Но вот Жирик всех переплюнул в зомбоящике когда орет: "Дорогу молодым!!!" Так свали первый.... пока не спихнули.Виктор ВасиленкоХитро работают боты едрисни ......Геннадий РостовскийЦензура на марше! Модератор удалил несколько моих комментариев и удалил картинки. которые ему не по "ндраву". Прогнозирую с высокой степенью вероятности следующий его шаг - внесение меня в ЧС.Александр ЛисовскийОчень даже примитивно !Миша КицисСразу напрашивается один вопрос, который в школе называют наводящем. Если есть какие то нарушения, почему они вскрылись как раз перед выборами?Геннадий РостовскийНет никаких нарушений.Миша КицисЕсли никаких нарушений нет, то о чём статья? Почему автору статьи не вспомнить о большом количестве губернаторов от ЕР, которые уже сидят. Например, бывший губернатор Сахалинской области, бывший региональный руководитель партии ЕР ХорошавинГеннадий РостовскийПотому что это МТ (Мир тесен). И он всегда на страже. Уточняю: на страже тех, кого надо. И дело не в конкретных модераторах блогов. Они тоже люди подневольные, если имеют желание получать небольшую копеечку от своих трудов. Дело в тех, кому принадлежит сам МТ. И в тех законах. которые приняты в РФ за последние два года.Алексей СафроновМожет и к лучшему, если МТ на корню гасит русофобов и различных власовцев?Ночной кошмарА зачем вспоминать сидельцев? Это уже отработанный материал. А вот потенциальные сидельцы, особенно из КПРФ, народ интересуют.Геннадий РостовскийВЦИОМ привёл цифры по стране. Исследование проводилось 6–9 сентября методом телефонных интервью в 128 населенных пунктах 80 субъектов на базе двухосновной случайной выборки стационарных (квота – 40%) и мобильных номеров (квота - 60%). Количество респондентов - 1500. Погрешность для такого рода выборок – не превышает 3,5%. Исследование показало дальнейший рост рейтинга КПРФ и стагнацию рейтинга "Единой России" на низком уровне. За пять месяцев рейтинг единороссов упал с 32% до 23%. Рейтинг КПРФ вырос с 11% в апреле до 20% в сентябре. За ЛДПР в сентябре готовы проголосовать 7%, за справедливороссов — 5%, "Яблоко" 4%, "Коммунисты России" — 1%, "Новые люди" — 5%, Партия пенсионеров (РППСС) —, Зеленая партия — 0%, "Другие партии" 6%. Источник: https://wciom.ru/ratings/reiting-politicheskikh-partiiМиша КицисА из ЕР уже не интересует, привыкли.Алена Инкогнитопотенциальные сидельцы кто они? Уж не из Кремля случайно?USUri StrukowА помните один из законов, принятых ЕР, что отсидевший может занимать должности в госструктурах и быть депутатом. Знали, где упадут, и соломку стелят.Иван ЗахаваВот, когда закончится следствие, тогда и поговорим! Статья - вброс, по одной только причине - не осталось времени проверить эти факты - выборы через неделю. Сейчас пернули, после выборов запах осядет!Валера ЮшковКакой то бедноватый Калашников на фоне бандитов ЕР.Ингерман Ланскаязаныли экс-совки - их камуноидное дерьмо затронулиАСАлександр СергеевГРАЖДАЕ России НЕ ГОЛОСУЙТЕ за людей, которые от КПРФ:- ЗЮГАНОВ, КАШИН, ГРУДИНИН, ПЛАТОШКИН, РАШКИН, нтиколай БОНДАРЕНКО и МНОГИЕ другие, РОДСТВЕННИКИ которых уже ни раз ПРЕДАВАЛИ Российскую ИМПЕРИЮ, а они СССР. Им всё равно, каким путём СВЕРГНУТЬ нынешнюю ВЛАСТЬ, ПЕРЕВОРОТ, вместе с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА , аналогичного 1917 года, в крайнем случае 1991 года когда была уничтожена ими РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ и были созданы 15 Советских Республик ). Надо было создавать 15 Советских Республик для того, чтобы уничтожить РОДНОЙ ДОМ !? И снова с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВАуничтожжают СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ( созданный ими же, но по желани ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА ).Алена Инкогнито1 Первым империю предал николаша-2. 2 пятая колонна давно в кремле сидит. 3 Специально для ДЕБИЛОВ, а как ты осел соберешь страну из уже разваленной империи? И СССР разваливали такие перевертыши как боря ельцин и его последователь вова путин.АСАлександр СергеевИстория с ЗЮГАНОВЫМ известна. Один из главных функционеров ЦК КПСС (Коммунистической партии Советского Союза), преданную самими же КОММУНИСТАМИ в 1991 году (РАЗВАЛИЛИ ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ). Но ЗЮГАНОВ не растерялся и создал в начале 90-х новую партию – КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации). На Президентских выборах 1996 года СТРУСИЛ, можно сказать, подарил Президентское кресло России ЕЛЬЦИНУ (тот не растерялся, с благодарностью забрал его). С Сегодняшняя КПРФ, лицемерная, МЕРЗСКАЯ организация, имеющая в своё составе НЕГОДЯЕВ, готовых ради кресла в ГОСДУМЕ, Московской ДУМЕ и других органов ВЛАСТИ России, пойти на любой ПОДЛОГ, это КАШИН, ГРУДИНИН, ПЛАТОШКИН, РАШКИН, нтиколай БОНДАРЕНКО и многие другиеКаким образом БОЛЬШЕВИКИ (позже КПСС ) ПРЕДАЛИ Российскую Империю в 20-хгодах 20-ого столетия У БОЛЬШЕВИКОВ (БОШКИ не работали, тупые были. Потому- что они НЕ УВИДЕЛИ, что ( их разводит ) ими упраляла ПЯТАЯ КОЛОНА в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО ЕВРЕЙСТВА, которая и РАСЧЛЕНИЛА РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ на 15 СОЮЗНЫХ Республик, которые не вошли в состав России, до сего времени и баломутят и при первой же возможности ПРЕДАДУТ Россию. Что и происхордит сейчас с УКРАИНОЙ и произошло с ПРИБАЛТАМИ. А в 90-х, сами же КПСС развалили СССР и КПСС тоже – это что, тоже было запланировано БОЛЬШЕВИКАМИ !? И сейчас, в этом, 2021 году партийцы КПРФ выходили на НЕ САНКЦИОНИРОВАННЫЕ шествия вместе с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ в поддержку НАВАЛЬНОГО – это тоже БОЛЬШЕВИКИ планировали !? КПРФ, вместе с горлохватом ЗЮГАНОВЫМ надо ЛИКВИДИРОВАТЬ, как опаснейшую мину замедленного действия, а ГРУДИНИНА посадить, а ЗЮГАНОВ его хочет в ГОС. ДУМУ затащить.Геннадий РостовскийГрудинин с Платошкиным каким образом в вашем списке? Первого ЦИК по доносу (навету) бывшей жены к выборам не допустила. Второй сидит под домашним арестом после сфальсифицированного судилища над ним.Василий ИвановичGGarryпредлагаете проголосовать ЗА ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИОНЭРА дедушку ЗЮ?????Миша КицисПутин - член КПСС с 20 лет, Чубайс, Греф, Набибуллина члены КПСС с 22 - 23 лет. Собчак - первые секретарь парторганизации одного из крупнейших вузов СССР - Ленинградского Государственного Университета. Киндер - сюрприз помните? Кириенко - первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ. На всякий случай папа преподавал "Научный коммунизм". Ныне Кириенко зам. председателя администрации президента. Вы этих коммунистов имели ввиду?USUri StrukowГолосуйте за долларовых миллиардеров из ОПГ ЕР. Им ведь все мало, никак не насытятся.USUri StrukowГарвардский мальчик Кириенко прошел обработку в Гарварде- вотчине сатанизма. Там же генерал-предатель Калугин. А Кириенко работает с молодежью.ЛЮДМИЛА ХРАМОВАНикогда не верила и не верю этой партии. Они устроили коммунизм лично для себя. Правда, в СССР они лучше маскировались. Но лозунги и призывы у них вечные.Геннадий РостовскийВЦИОМ привёл цифры по стране. Исследование проводилось 6–9 сентября методом телефонных интервью в 128 населенных пунктах 80 субъектов на базе двухосновной случайной выборки стационарных (квота – 40%) и мобильных номеров (квота - 60%). Количество респондентов - 1500. Погрешность для такого рода выборок – не превышает 3,5%. Исследование показало дальнейший рост рейтинга КПРФ и стагнацию рейтинга "Единой России" на низком уровне. За пять месяцев рейтинг единороссов упал с 32% до 23%. Рейтинг КПРФ вырос с 11% в апреле до 20% в сентябре. За ЛДПР в сентябре готовы проголосовать 7%, за справедливороссов — 5%, "Яблоко" 4%, "Коммунисты России" — 1%, "Новые люди" — 5%, Партия пенсионеров (РППСС) —, Зеленая партия — 0%, "Другие партии" 6%. Источник: https://wciom.ru/ratings/reiting-politicheskikh-partiiАлександр ЛисовскийДа кому Вы всё это объясняете ! В "ютубе" есть ролик где Жириновский на Красной площади раздаёт таким людям деньги и приговаривает : берите холопы , берите быдло ..... и берут . Так какой смысл им что доказывать.Миша КицисКоммунизм для себя устроила ЕР. Путин - член КПСС с 20 лет, Чубайс, Греф, Набибуллина члены КПСС с 22 - 23 лет. Собчак - первые секретарь парторганизации одного из крупнейших вузов СССР - Ленинградского Государственного Университета. Киндер - сюрприз помните? Кириенко - первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ. На всякий случай папа преподавал "Научный коммунизм". Ныне Кириенко зам. председателя администрации президента. Вы этим коммунистам не верите?НадеждаЯ не за КПРФ и не испытываю симпатии к Зю, но Калашников у меня вызывает уважение своей принципиальностью и прямолинейностью в обсуждениях ситуации на Донбассе. А за историей с его "замками" мне видны ушки навальниста или ущербного майданутого какла, к-й мелко мстит за резкие высказывания ЛК...Владимир АндриановПочему - то вся грязь всплывает перед выборами. А представители ЕР - все белые и пушистые? Состояние некоторых превышает сумму годового бюджета средней Европейской страны. Это все, конечно, заработано честным, непосильным трудом и дети у них работают учителями и врачами в районных клиниках. Противно читать! Всяк иного мнит уродом, несмотря, что сам урод. Точнее, чем сказал Филатов и придумать нельзя.Алексей СафроновАга, вот и вы (по подходящему случаю) очень "точно" (по-филатовски) признались в уродстве. Бывает у некоторых, в связи с незнанием закона-бумеранга.Геннадий РостовскийВЦИОМ привёл цифры по стране. Исследование проводилось 6–9 сентября методом телефонных интервью в 128 населенных пунктах 80 субъектов на базе двухосновной случайной выборки стационарных (квота – 40%) и мобильных номеров (квота - 60%). Количество респондентов - 1500. Погрешность для такого рода выборок – не превышает 3,5%. Исследование показало дальнейший рост рейтинга КПРФ и стагнацию рейтинга "Единой России" на низком уровне. За пять месяцев рейтинг единороссов упал с 32% до 23%. Рейтинг КПРФ вырос с 11% в апреле до 20% в сентябре. За ЛДПР в сентябре готовы проголосовать 7%, за справедливороссов — 5%, "Яблоко" 4%, "Коммунисты России" — 1%, "Новые люди" — 5%, Партия пенсионеров (РППСС) —, Зеленая партия — 0%, "Другие партии" 6%. Источник: https://wciom.ru/ratings/reiting-politicheskikh-partiiАИАндрей ИвановЕгору Пережогину заняться нечем , наверно хорошо платят за обсер конкурентов , значит ссут ЕРовские гниды , тоже самое было и перед выборами президента , как уроды журналюги проплаченные Грудинина обсерали , тоже ведь ссалиАлександр ЛисовскийА жена у Калашникова - симпотяжка ! А вообще, если этот осознанный бред , вернее поклёп, поискать в поэзии В. Высоцкого и евреев временно , до выборов , заменить на коммунистов ,то ........ ............................................................... . "Но тот же алкаш мне сказал после дельца, Что пьют они кровь христианских младенцев; И как-то в пивной мне ребята сказали, Что очень давно они бога распяли! Им кровушки надо - они по запарке Замучили, гады, слона в зоопарке! Украли, я знаю, они у народа Весь хлеб урожая минувшего года! ......... "GGarryМожешь доказать, что статья - неправдива???АИАндрей Иванова я неписал что неправдива , я написал , что перед каждыми выборами постоянно вылезают из какой нибудь жопы вот такие нахер ненужные писаки , которые за печеньку строчат заказные статьи , вот почему он не пишет про детишек депутатов ЕР или детишек нашего правительства или золотые дети только у членов КПРФ , а у остальных бессребреники ?USUri StrukowСтатья- блевотина. Пишут то, что есть, но с какими интонациями. Бизнесом не занимается, а задекларировал 5,5 лямов. Так это зарплата депутата госдумы. У жены нет ИНН?! А доход задекларированный есть! ИНН, как Вы знаете, есть у каждого гражданина РФ. Если Вы его не знаете, то идете в налоговую и Вам дают гербовую бумагу. Но иметь ее не обязательно. Моя сестра учитель в московской школе, пенсионер, в августе письмо пришло- пригласили в налоговую, чтобы получить ИНН. Сын-подлюга, вместо пригретого папашей места в госдуме, работает инструктором по подводному плаванию во Вьетнаме- криминал! Все нормальные сынки едирастов воруют по папашиным стопам, а этот инструктором работает! Тем более, что отец мастер спорта по подводному плаванию и пятиборью. Да еще ПО СЛУХАМ! наркотиками сынок увлекался. Эка невидаль про сегодняшнюю молодежь! Так завязал же, если было. Так что гнус статью писал. Хотя я не сторонник ни Калашникова, ни КПРФ, да и вообще никого сегодня. К сожалению. А голосовать буду за кого угодно, кроме едирастов. Надо поуменьшить их в дурке. А лучше вообще на ноль помножить.Nikolay KuchkovОчередные помои власти на соперника,как всегда в своём глазу бревна не находит...Владимир Eвтушенкооткуда у депутата ЕР у сыночка в 18 лет собственность на миллиард рублей?Анна ЭржибоваОткуда у дочери Пескова в 18-19 лет дворец на млд?это ещё не всё......Николай ЗайчиковОт туда же от куда у сыновей того же например Чайки такие же дворцы если еще не круче.Николай ЗайчиковНу про детей Калашникова узнали и теперь бы для сравнения автор бы написал о детях представителя партии ЕР . Почему-то больше чем уверен , что там суммы будут значительно больше , а дворцы значительно круче.Комментировать
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