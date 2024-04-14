Грузия становится на консервативные рельсы

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» предлагает принять два закона: «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и «О прозрачности иностранного влияния»DAVID MDZINARISHVIL / EPA Премьер-министр Грузии считает, что нет разницы между Михаилом Саакашвили и его западными патронамичитайте на monocle.
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