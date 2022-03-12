Мазепин-старший продал 52 процента акций «Уралхима»

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акций «Базовой химической компании «Уралхим» (БХК).

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