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Верховная Рада решила потратить миллион гривен налогоплательщиков на новые ковры

Верховная Рада решила потратить миллион гривен налогоплательщиков на новые ковры

Украинцам усиливают налоговое давление и возводят финансовый мониторинг до драконовских размеров. Ясно, что если с миру по нитке, то можно вполне сносно рассчитываться с Международным валютным фондом и другими кредиторами за жизнь страны в долг.

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